شرح كيفية مشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019مجانا عبر تايم سبورت

تنتظر القارة الإفريقية بشغف إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية ، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.





وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.





وأعلنت قنوات "تايم سبورت" المصرية عن نقل المباريات مباشرةً خلال البطولة، كما أعلنت عن تردداتها الأرضية.





ويرصد "الفجر الرياضي" طرق وكيفية تشغيل قنوات "تايم سبورت" من خلال التقرير الآتي:-





أولًا.."الشاشات القديمة".





1- يمكنك التقاط تردد القناة عن طريق “الإريال” القديم الذى يوضع أعلى التليفزيون العادى مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.





2- يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيلها بالتليفزيون.





ثانيًا..."الشاشات الحديثة"





1- يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.





2- إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضا.





ثالثًا..."طريقة تشغيل القناة"





إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضى الرقمي





1- قم بتركيب الهوائى الأرضى “الأريال”، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.





2- وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بالشاشة RF.





3- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمى.





4- عقب انتهاء البحث، قم بحفظ القناة التى استقبلتها.





إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضى الرقمي





1- يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضى الرقمى، مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT” أو “DVBT2”





2- ركب الهوائى الأرضى “الأريال” ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.





3- وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF





4- وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادى عبر كابل ثلاثى أو كابل HDMI





5- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي.



