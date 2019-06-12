شرح كيفية مشاهدة كأس الأمم الإفريقية 2019مجانا عبر تايم سبورت
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:59 م
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
تنتظر القارة الإفريقية بشغف إنطلاق بطولة الأمم الإفريقية ، والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
وتشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.
وأعلنت قنوات "تايم سبورت" المصرية عن نقل المباريات مباشرةً خلال البطولة، كما أعلنت عن تردداتها الأرضية.
ويرصد "الفجر الرياضي" طرق وكيفية تشغيل قنوات "تايم سبورت" من خلال التقرير الآتي:-
أولًا.."الشاشات القديمة".
1- يمكنك التقاط تردد القناة عن طريق “الإريال” القديم الذى يوضع أعلى التليفزيون العادى مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة.
2- يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من “أنالوج” إلى “ديجيتال”، ويتم توصيل الإريال به، ليخرج منه كابل ثلاثى “أحمر- أصفر -أبيض”، ويتم توصيلها بالتليفزيون.
ثانيًا..."الشاشات الحديثة"
1- يحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل “أنالوج” إلى “ديجيتال”، يكون متصلا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون.
2- إذا كان التليفزيون يدعم التحويل المباشر من “أنالوج” إلى “ديجيتال” دون جهاز خارجى سيحتاج المستخدم أيضا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ “UHF Antenna”، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضا.
ثالثًا..."طريقة تشغيل القناة"
إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضى الرقمي
1- قم بتركيب الهوائى الأرضى “الأريال”، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.
2- وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بالشاشة RF.
3- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمى.
4- عقب انتهاء البحث، قم بحفظ القناة التى استقبلتها.
إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضى الرقمي
1- يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضى الرقمى، مع مراعاة أن يكون مدون عليه DVBT” أو “DVBT2”
2- ركب الهوائى الأرضى “الأريال” ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.
3- وصل الكابل الخاص بالأريال فى المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF
4- وصل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادى عبر كابل ثلاثى أو كابل HDMI
5- ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتلفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضى الرقمي.
6- عقب انتهاء البحث، واحفظ القناة التى استقبلتها.
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر مباريات منتخب مصر كأس الامم الافريقية تايم سبورت
- لمشاهدة مباريات كأس العالم.. كيفية تشغيل القنوات الأرضية بسهولة؟
- الوطنية للإعلام: الانتهاء من اللمسات الأخيرة لانطلاق البث الرسمي لقناة تايم سبورت
- مفاجأة من 'الوطنية للإعلام' بشأن بث مباراة الزمالك ونهضة بركان
- الوطنية للإعلام: بث مباراة نهائي بطولة الكونفدرالية على قناة تايم سبورت
- بالخطوات.. هكذا يمكنك مشاهدة مباريات أمم أفريقيا 2019 على قناة تايم سبورت
- كيف تشاهد قناة (تايم سبورت) لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر
- رابط time sport مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة HD كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة البركان مجانا؟
- بث مباشر (CUP ZAMALEK WON) كورة ستار kora live الزمالك رابط time sport مشاهدة
- تعرف على سعر"إريال" مباريات كأس الأمم الإفريقية ومكان بيعه