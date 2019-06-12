4 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 12/6/2019

شهدت أسعار الذهب المحلي ارتفاع مفاجئ بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد بنحو 4 جنيهات، ليسجل عيار 18 نحو 538 جنيهًا للجرام، وعيار 21 نحو 628 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 717 جنيها.





وبلغ سعر الجنيه الذهب 5024 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1319.35 دولار للأوقية.