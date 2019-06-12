ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

4 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 12/6/2019

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:45 م
4 جنيهات ارتفاع في أسعار الذهب المحلي بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء 12/6/2019
أسعار الذهب المحلي
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
شهدت أسعار الذهب المحلي ارتفاع مفاجئ بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتصعد بنحو 4 جنيهات، ليسجل عيار 18 نحو 538 جنيهًا للجرام، وعيار 21 نحو 628 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 717 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 5024 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1319.35 دولار للأوقية.
Advertisements
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي