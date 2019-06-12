ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تنزانيا

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:43 م
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تنزانيا
منتخب مصر
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة الودية غداً أمام تنزانيا في إطار التحضير لبطولة أمم إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر كالتالي :-

حراسة المرمى : أحمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف

خط الوسط : طارق حامد - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - عمرو وردة - وليد سليمان

خط الهجوم : أحمد علي.
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر مباراة ودية كأس الامم الافريقية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي