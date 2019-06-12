التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تنزانيا
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:43 م
علي نبوي
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استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به المباراة الودية غداً أمام تنزانيا في إطار التحضير لبطولة أمم إفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر كالتالي :-
حراسة المرمى : أحمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد المحمدي - أحمد حجازي - محمود علاء - أيمن أشرف
خط الوسط : طارق حامد - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - عمرو وردة - وليد سليمان
خط الهجوم : أحمد علي.
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