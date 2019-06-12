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تفاصيل وفاة طبيبة الساحل أثناء العمل

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:39 م
تفاصيل وفاة طبيبة الساحل أثناء العمل
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كساب أحمد
 
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كشف الدكتور محمد نصر، زميل الدكتورة مارجريت نبيل، تفاصيل وافتها أثناء عملها، بمستشفى الساحل التعليمي.

وقال "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، إن الفقيدة أصيبت بحالة إغماء، وتوفيت داخل دورة المياه، بسبب توقف عضلة القلب، لافتًا إلى أن وفاتها أصابت الجميع بالدهشة، خاصة أنها مشهود لها بالكفاءة.

ولفت إلى أن الفقيدة قامت بتخدير 3 مرضى استعدادًا لإجراء العمليات الجراحية لهم، وبعد ذلك توفت في الحال بدورة المياه، مضيفًا أن العاملين بالمستشفى طالبوا الإدارة بتكريم الفقيدة، من خلال كتابة اسمها على إحدى قاعات المستشفى.
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