شاهد.. فيلم محمد هنيدي الجديد "كينج سايز" مجانًا في السينما بشرط

فاجئ الفنان محمد هنيدي، انه من يقوم بمشاركة البرومو الدعائي لفيلم "كينج سايز" والمقرر عرضه الفترة المقبلة من انتاج وليد صبري وتأليف عمر طاهر.





جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية هو فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" الذي طرحه في عيد الفطر 2017 وشارك فيه مع درة وباسم سمرة وبيومي فؤاد وإيمان السيد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج شريف إسماعيل.