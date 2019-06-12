5 سنوات سجنا لعوني حرس و حرمانهما من الوظيفة العمومية بعد أن سرقا دراجة نارية محجوزة

قضت الدائرة الجنائية الرابعة في المحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن لـ5 سنوات مع حرمانهما من ممارسة الوظيفة العمومية و من حمل السلاح و كل الأوسمة الشرفية الرسمية بتهم تتعلق بإستيلاء موظف عمومي على منقولات وقعت تحت يده بمقتضى الوظيفة.

و تعود وقائع القضية الى تورط العونين في تفكيك دراجة نارية محجوزة داخل مستودع حجز بالمرناقية تابع للحرس الوطني و بيعها إلى أحد الأشخاص.