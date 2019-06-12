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5 سنوات سجنا لعوني حرس و حرمانهما من الوظيفة العمومية بعد أن سرقا دراجة نارية محجوزة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:34 م
5 سنوات سجنا لعوني حرس و حرمانهما من الوظيفة العمومية بعد أن سرقا دراجة نارية محجوزة
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محمد وليد الجموسي
 
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قضت الدائرة الجنائية الرابعة في المحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن لـ5 سنوات مع حرمانهما من ممارسة الوظيفة العمومية و من حمل السلاح و كل الأوسمة الشرفية الرسمية بتهم تتعلق بإستيلاء موظف عمومي على منقولات وقعت تحت يده بمقتضى الوظيفة.
و تعود وقائع القضية الى تورط العونين في تفكيك دراجة نارية محجوزة داخل مستودع حجز بالمرناقية تابع للحرس الوطني و بيعها إلى أحد الأشخاص.
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