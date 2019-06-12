4 % تراجع في أسعار نفط وخام "برنت" أدني من 60 دولار

هوت أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الأربعاء، للتراجع بأكثر من 4 % وليغلق خام برنت أدنى 60 دولاراً بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.





وارتفعت مخزونات النفط بالولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون برميل بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، كما زادت مخزونات البنزين خلال نفس الفترة.





في حين تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي من مستوى قياسي ليسجل 12.300 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.





وجاء هبوط الخام مع مخاوف تباطؤ الطلب جراء حالة التصعيد التجاري بين الصين والولايات المتحدة وسط ترقب اللقاء المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني في قمة مجموعة العشرين أواخر الشهر الجاري.





وكانت الإدارة الأمريكية خفضت أمس توقعاتها لسعر خام "نايمكس" الأمريكي في العام الجاري بنحو 5.6 بالمئة إلى 59.29 دولار للبرميل.





كما خفضت الإدارة توقعاتها للإنتاج الأمريكي من النفط للعام الجاري بنحو 1 بالمئة إلى 12.32 مليون برميل يومياً.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 4 بالمئة عند 51.14 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 14 يناير الماضي.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 3.9 بالمئة إلى 59.82 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى 14 يناير الماضي.