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فنانة شهيرة تصدم جمهورها بإزالة المكياج وإظهار وجهها المشوه (صور)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:10 م
فنانة شهيرة تصدم جمهورها بإزالة المكياج وإظهار وجهها المشوه (صور)
فنانة شهيرة
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يارا أحمد
 
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تطل النجمة اللبنانية داليدا خليل في أول حلقة من عودة برنامج "لهون وبس" بعد شهر رمضان المبارك مع الإعلامي هشام حداد الليلة عبر شاشتي الـLBCI والـLDC.

وتميزت إطلالة داليدا بالجمبسوت باللون الوردي الفاتح وقماشس التول باللون الأحمر والوردي المنسدل على جانب واحد من تصميم Elisabetta Franchi.

وقامت بنشر صورها علي موقع الصور الشهير "انستجرام" بإزالة المكياج وإظهار وجهها المشوه مما صدم الجمهور.
فنانة شهيرة تصدم جمهورها بإزالة المكياج وإظهار وجهها المشوه (صور)
فنانة شهيرة تصدم جمهورها بإزالة المكياج وإظهار وجهها المشوه (صور)
فنانة شهيرة تصدم جمهورها بإزالة المكياج وإظهار وجهها المشوه (صور)
فنانة شهيرة تصدم جمهورها بإزالة المكياج وإظهار وجهها المشوه (صور)
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