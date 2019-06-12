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السودان يدين الاعتداء على مطار أبها السعودي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:59 م
السودان يدين الاعتداء على مطار أبها السعودي
الخارجية السودانية
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الفجر السعودي
 
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أعلن السودان إدانته القوية للهجوم الإرهابي على مطار أبها المدني بالمملكة العربية السعودية، وما تتعرض له من اعتداءات غاشمة تهدد أمنها وسلامة مواطنيها، واعتبر الهجوم انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللأعراف والمواثيق الدولية الراسخة والقيم الإسلامية.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بابكر الصديق محمد الأمين، مجدداً عن تضامن السودان الكامل مع الشقيقة السعودية واستعداده للقيام بكل ما يمكنه للمساهمة في حماية أرض المقدسات الإسلامية.

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