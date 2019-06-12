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شرط وحيد يفصل مانشستر سيتي عن ضم كانسيلو

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:02 م
شرط وحيد يفصل مانشستر سيتي عن ضم كانسيلو
جورديولا وكانسيلو
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أحمد عصام
 
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يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن إنتقال كانسيلو لمانشستر سيتي لن يتم إلا اذا غادر دانيلو الفريق الإنجليزي هذا الصيف، واذا كان مدرب يوفنتوس الجديد مستعدًا لبيعه.

يذكر أن أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي معجب باللاعب البرتغالي، ويريد جلبه هذا الصيف لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق للموسم المقبل.
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المزيد عن: مانشستر سيتي كانسيلو جورديولا اليوفينتوس
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