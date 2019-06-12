شرط وحيد يفصل مانشستر سيتي عن ضم كانسيلو

يرغب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في التعاقد مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حاليا.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن إنتقال كانسيلو لمانشستر سيتي لن يتم إلا اذا غادر دانيلو الفريق الإنجليزي هذا الصيف، واذا كان مدرب يوفنتوس الجديد مستعدًا لبيعه.



