رئيس "خليها تصدي": "مفيش سيارة سعرها منزلتش"
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:09 م
أمنية فوزي
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أكد محمد شتا، رئيس حملة "خليها تصدي"، أن الحملة نجحت نجاحًا غير طبيعي بشهادة الجميع، معقبًا: "مفيش سيارة منزلتش"، لافتًا إلى أن الحملة ساهمت في تقليل الواردات المصرية، وبالتالي كانت من الأسباب الهامة في تخفيض سعر الدولار.
وأوضح "شتا"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الأربعاء، أن السيارات الأوربية انخفضت بسبب إلغاء الجمارك الخاصة بها، وكذلك عدد من الماركات الكورية، اليابانية، والصينية؛ بسبب وجود منافسة بين مستوردي وصانعي تلك السيارات خلال بداية العام، عوضًا عن انخفاض الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.
وأشار إلى أن الحملة ساهمت في توفير حوافز إضافية جديدة لم تتوفر في عهود سابقة للمواطنين لشراء السيارات.
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