قطاع "العقارات" يتصدر القطاعات الأكثر تداولاً اليوم بـ 63 مليون جنيه





تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، بختام جلسة اليوم ،الأربعاء ، من حيث حجم التداول اليوم ، وبلغ حجم التداول 38,6 مليون ورقة بقيمة 63 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 29.4مليون ورقة بقيمة 163,53 مليون جنيه.





فيما احتل قطاع الخدمات المالية الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 26.3 مليون ورقة بقيمة 108,1 مليون جنيه، تلاه قطاع أغذية ومشروبات بحجم تداول 8.8 مليون ورقة بقيمة 67 مليون جنيه.





وفى المركز الخامس قطاع موارد مالية بحجم تداول بلغ 7.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 38,8 مليون جنيه



