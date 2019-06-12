المحمدي: الجميع يسعى للفوز بالأمم الإفريقية ومصر قادرة على إبهار العالم
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:48 م
محمد الصو
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أكد أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على قدرة مصر في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية وإبهار العالم، خلال البطولة.
وقال المحمدي خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليًا ببرج العرب: "هناك تنافس كبير بين اللاعبين في المران، حيث يسعى كل منهم لإثبات أحقيته بالتواجد في القائمة الأساسية، وهذا في صالح منتخب مصر".
وأضاف المحمدي، " الجميع تعاهد على إسعاد الجماهير، وتحقيق اللقب ومن ثم التربع على عرش القارة السمراء".
وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.
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