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"مياه القاهرة": بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية للدفع المسبق (صور)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:39 م
مياه القاهرة: بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية للدفع المسبق (صور)
العداد مسبوق الدفع
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الفجر الاقتصادي
 
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية المبرمجة بشكل كامل للدفع المسبق عن طريق شحن العداد من خلال كارت أو تحويل رصيد.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن العداد الذكى يتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التى تم استهلاكها وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن و يمكن تشغيل المياه بعد انتهاء الشحن عن طريق وضع كارت الشحن بالعداد لحين شحن الكارت بمبلغ آخر. 

وقد بدأت شركة مياه الشرب بالقاهرة بتركيب العداد الذكى بإسكان منطقة روضة السيدة زينب (تل العقارب) وإنشاء مركز للشحن بمبنى الديوان العام للشركة برمسيس لخدمة العملاء وجارى العمل على تركيب العدادات الذكية بحى الاسمرات بالمقطم وإنشاء مركز للشحن بمركز خدمة عملاء الاسمرات و مناطق المحروسة 1 و 2 بمدينة السلام وباقى المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل شركة مياه الشرب بالقاهرة.

وأوضح رئيس الشركة أنه فى إطار حرص الدولة على توفير النفقات ومنع السرقة واصلاح النظام الهيكلى لمنظومة مياه الشرب واتباع أحدث النظم فى ادارة وتشغيل مرفق المياه لجأت الشركة الى تركيب العداد الذكى الذى يعمل بالكارت ومتاح للجميع على مستوى محافظة القاهرة، وله خصائص متميزة حيث يقوم بإرسال رسالة إلى المشترك قبل انتهاء مدة الكارت ب 24 ساعة، والاحتفاظ بالرصيد فى حال سفر المشترك أو توقف استخدام المياه ويعتبر فرصة حقيقية للقضاء على أخطاء قراءة العدادات والتى يعانى منها الكثير.

اضاف انه تم الاستقرار على تركيب العداد الذكى بهذه المناطق التى تمك تطويرها حتى يمكن للمواطن السكن فور تخصيص الوحدة له دون عناء فى تركيب عداد المياه او الكهرباء
"مياه القاهرة": بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية للدفع المسبق (صور)
"مياه القاهرة": بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية للدفع المسبق (صور)
"مياه القاهرة": بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية للدفع المسبق (صور)
"مياه القاهرة": بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية للدفع المسبق (صور)
"مياه القاهرة": بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية للدفع المسبق (صور)
"مياه القاهرة": بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية للدفع المسبق (صور)
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