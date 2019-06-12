غدًا.. انطلاق المؤتمر الثاني لقسم الغدد الصماء بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة

ينظم قسم الغدد الصماء والأيض بطب البنات بالأزهر، مؤتمره الثاني غدا الخميس بعنوان الممارسة التداخلية لأمراض الغدد الصماء والسكر وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر و الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة .





الدكتورة هناء طه رئيس القسم ورئيس المؤتمر، أوضحت أن المؤتمر ستشارك فيه كوكبة من كبار أساتذة التخصص بجامعات القاهرة وعين شمس وبني سويف والمنيا والزقازيق والاسكندرية، مشيرة إلى أنه تم تقسيمه إلى عدة جلسات تكاملية مع تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأمراض النفسية والجهاز الهضمي والأورام وأمراض الدم لمناقشة الجديد في علم الغدد الصماء، و مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية والغدة النخامية والغدة الكظرية والغدد التناسلية.



