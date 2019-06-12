غدًا.. انطلاق المؤتمر الثاني لقسم الغدد الصماء بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:30 م
محمود الجلاد
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ينظم قسم الغدد الصماء والأيض بطب البنات بالأزهر، مؤتمره الثاني غدا الخميس بعنوان الممارسة التداخلية لأمراض الغدد الصماء والسكر وذلك برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر و الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة .
الدكتورة هناء طه رئيس القسم ورئيس المؤتمر، أوضحت أن المؤتمر ستشارك فيه كوكبة من كبار أساتذة التخصص بجامعات القاهرة وعين شمس وبني سويف والمنيا والزقازيق والاسكندرية، مشيرة إلى أنه تم تقسيمه إلى عدة جلسات تكاملية مع تخصصات جراحة المخ والأعصاب والأمراض النفسية والجهاز الهضمي والأورام وأمراض الدم لمناقشة الجديد في علم الغدد الصماء، و مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية والغدة النخامية والغدة الكظرية والغدد التناسلية.
وأضافت الدكتورة دعاء سيد سكرتير المؤتمر أنه سيقام على هامش المؤتمر ورشة عمل عن مرض قصر القامة، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الصحة في محاربة مرض التقزم لدى الأطفال حيث سيتم تسليط الضوء على أسباب قصر القامة وطرق العلاج المتاحة ومدة العلاج وأساليب متابعة نتائج العلاج إضافة إلى عمل اختبار مبسط لطلبة الدراسات العليا بالقسم لتقييم مدى استيعابهم لموضوع ورشة العمل مشيرة إلى أن الورشة أقيمت اليوم الأربعاء بقسم الغدد الصماء بمستشفى الزهراء الجامعي.
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