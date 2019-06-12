تباين في أداء البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

تباين أداء البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، وواصلت البورصة السعودية للجلسة الخامسة على التوالي ، بدعم من مكاسب أسهم البنوك.





وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية مرتفعا 1.1 بالمئة، مع صعود سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 2.7 بالمئة، بينما زاد سهم مصرف الراجحي واحدا بالمئة.





وزاد المؤشر نحو 15 بالمئة منذ بداية العام، متفوقا على أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية الأخرى، في صعود قاده المستثمرون الأجانب الذين كانوا مشتريا صافيا للأسهم السعودية في كل شهر هذا العام.





وسيدرج مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة شريحة ثالثة هذا الشهر بعد إدراج أسهم سعودية على شريحتين في مارس وأبريل.





وفي أواخر الشهر الماضي، انضمت سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، حيث من المتوقع أن يجلب ذلك تدفقات أجنبية بمليارات الدولارات.





وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 0.8 بالمئة.





وارتفع سهم الدار العقارية 1.1 بالمئة، بعدما قالت الشركة إنها أطلقت مشروعا سكنيا جديدا بتكلفة 1.7 مليار درهم (463 مليون دولار).





وزاد مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمئة، مدعوما بصعود سهم صناعات قطر 1.3 بالمئة، بينما ارتفع سهم البنك التجاري القطري 2.4 بالمئة بعد سريان قرار تجزئة أسهمه في وقت سابق هذا الأسبوع.





وهبط مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة، مع تراجع سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، 0.9 بالمئة، في حين انخفض سهم دبي للاستثمار 1.5 بالمئة.



