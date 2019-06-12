إزالات فورية لحالات التعدى على أملاك الدولة بمدينة دراو بأسوان

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تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان أثناء جولته الميدانية أمس بطريق أسوان القاهرة الصحراوى الغربى الخاصة بسرعة الإزالة الفورية لحالة التعدى التى تمت أثناء أجازة عيد الفطر المبارك والتى تقع على مساحة تصل لأكثر من ألفين متر مربع عبارة عن أسوار ومبانى من الطوب الأبيض.



وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ أعمال الإزالة تحت إشراف إبراهيم سليمان رئيس المدينة وبمشاركة العاملين بالوحدة المحلية ومجلس قروى بنبان مدعمين بالمعدات الثقيلة.





من جانبه أكد إبراهيم سليمان على أنه فور رصد محافظ أسوان للتعدى على هذه قطعة الأرض ملك الدولة أثناء مروره الميدانى تم توجيه حملة لتنفيذ الإزالة الفورية بموقع التعدى الواقع بالظهير الصحراوى لقرية بنبان ليعكس ذلك مدى جدية المحافظة فى الوقوف بكل حسم أمام محاولات أو شروع للتعدى من أجل الحفاظ على أراضى الدولة من الخارجين على القانون.



