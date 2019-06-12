غضب أبيدال من دي ليخت قد تبعده عن اللعب لبرشلونة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:00 م
مصطفى صابر
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قام السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني إريك أبيدال بنشر رسالة عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" ، مشيراً الى المفاوضات التي تحدث بين ماتياس دي ليخت مع باريس سان جيرمان.
وقد كشفت بعض التقارير عن دخول وكيل أعمال الشاب الهولندي في مفاوضات مباشرة معالنادي الباريسي ، وذلك بعد التقارير التي نشرت بشأن توصل برشلونة لاتفاق مع أياكس للحصول على خدماته.
وغضب مسؤولو برشلونة من تصرفات المدافع دي ليخت ، حيث صرف النادي وقته في التفاوض على التوقيع معه في هذا الصيف ، في الوقت الذي كان يتصيد به اللاعب أفضل العروض.
ونشر إريك أبيدال في رسالته القوية التي تضمنت عبارة قالها الأسطورة الهولندية يوهان كرويف ، والتي لاقت ردود فعل عديدة من عشاق وجماهير برشلونة : "من يتردد للعب في برشلونة لم يعد مفيداً لنا".
وقدم باريس سان جيرمان عرضاً مالياً أكبر من برشلونة ، وراتباً سنويا بقيمة 15 مليون يورو ، وهو ما دفع رجل الأعمال مينو رايولا للسفر للعاصمة الفرنسية للاتفاق على التفاصيل الصغيرة وإنهاء الصفقة.
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