ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

غضب أبيدال من دي ليخت قد تبعده عن اللعب لبرشلونة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 05:00 م
غضب أبيدال من دي ليخت قد تبعده عن اللعب لبرشلونة
أبيدال
Advertisements
طباعة
مصطفى صابر
 
Advertisements
قام السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني  إريك أبيدال بنشر رسالة عبر حسابه  الشخصي  على "إنستجرام"  ، مشيراً الى  المفاوضات التي تحدث بين ماتياس دي ليخت مع باريس سان جيرمان.

وقد كشفت بعض التقارير عن دخول وكيل أعمال الشاب الهولندي  في مفاوضات مباشرة معالنادي الباريسي ، وذلك بعد التقارير التي نشرت بشأن توصل برشلونة لاتفاق مع أياكس للحصول  على خدماته.

وغضب مسؤولو برشلونة من تصرفات المدافع  دي ليخت ، حيث صرف النادي وقته في التفاوض على التوقيع معه في هذا الصيف ، في الوقت الذي كان يتصيد به اللاعب أفضل العروض.

ونشر إريك أبيدال في رسالته القوية التي تضمنت عبارة قالها الأسطورة الهولندية يوهان كرويف ، والتي لاقت ردود فعل عديدة من عشاق وجماهير برشلونة : "من يتردد للعب في برشلونة لم يعد مفيداً لنا".
وقدم باريس سان جيرمان عرضاً مالياً أكبر من برشلونة ، وراتباً سنويا بقيمة 15 مليون يورو ، وهو ما دفع رجل الأعمال مينو رايولا للسفر للعاصمة الفرنسية للاتفاق على التفاصيل الصغيرة وإنهاء الصفقة.

Advertisements
المزيد عن: دي ليخت برشلونة باريس سان جيرمان ونيمار باريس سان جيرمان أبيدال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي