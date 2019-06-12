عماد النحاس في حوار لـ"الفجر": ماليش "حظ" في أمم إفريقيا والبطولة ستنجح في مصر.. "مش عيب" يبقى صلاح نجم المنتخب





- البطولة صعبة لعدة أسباب وتضم أكثر من منتخب قوي





- السياحة ستنشط بسبب البطولة ومرحباً بإفريقيا في مصر





- حفل القرعة والتجهيزات للملاعب والفنادق عوامل تُشير إلى نجاح البطولة





- مش عيب يبقى صلاح نجم المنتخب الأول.. انظروا لميسي وكريستيانو





- عبد الله جمعة وعواد استحقا التواجد في المنتخب لكن أجيري له وجهة نظر فنية وحسابات أخرى





- انضمام أحمد علي لمنتخب مصر أسعدنا وكنت أتمنى تواجد هذا اللاعب أيضاً





- "الضامة" حرمتني من التتويج بلقب ٢٠٠٦ ومش عايز افتكر بطولة ٢٠٠٤ في تونس





- الدوري للأهلي ومستمر في مهمتي مع المقاولون الموسم المقبل





- كينو أفضل لاعب في الدوري و "عاجبني" مدرب دجلة





- الاستقرار والوقوف على نقاط الضعف أسباب النتائج المميزة مع المقاولون





استعاد فريق المقاولون العرب أمجاد الماضي ونجح في احتلال المركز الخامس في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد بداية مخيبة للأمال، لكن سرعان ما استفاق بعدما تعاقد مع عماد النحاس لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا لعلاء نبيل.





وتمكن النحاس من لملمة الأوراق داخل قلعة ذئاب الجبل وبدأ يحصد ثمار ما جناه بعدما وضع يده على نقاط القوة والضعف في الفريق، ثم قام بدعم صفوفه بالعديد من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، بجانب مساهتمه في قيادة نجم هجوم أحمد علي للتتويج بلقب هدافا للدوري.





ولارتباط النحاس بمنتخب مصر ومسيرته الكروية الكبيرة، كان على "الفجر الرياضي" أن يلتقي معه ويجري هذا الحوار الذي يتحدث فيه عن بطولة أمم إفريقيا التي ستقام على أرض مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 من يوليو الجاري، ورأيه في البطولة وهل سيتوج المنتخب باللقب وما هي أبرز المنتخبات التي يتوقع تألقها في البطولة القارية وأمور أخرى كثيرة.





وإليكم نص الحوار :-





بداية.. ما رأيك في استضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا؟

هو حدث رياضي كبير ومصر قادره على الظهور تنظيم البطولة بشكل مميز ورائع.





وماذا عن قدرة منتخب مصر في التتويج باللقب؟

لا أخفي عليك البطولة صعبة وما يزيد صعوبتها أنها تقام في ملاعبنا وعلى أرضنا وبالتالي فالمنتخب مطالب بالتتويج باللقب، في الوقت الذي تشهد البطولة تواجد منتخبات قوية ولها باع كبير في إفريقيا.





وبمن تقصد هذه المنتخبات؟

دائما منتخبات نيجيريا والسنغال والمغرب والجزائر والكاميرون وتونس ما تقدم مباريات قوية في البطولة الإفريقية، كما أن مبارياتك مع منتخبات شمال إفريقيا تتسم بالصعوبة.





وما هي نصيحتك للاعبي المنتخب؟

علينا تحقيق نتائج مميزة في دور المجموعات ونوجه رسائل للجميع بأن المنتخب يخوض هذه البطولة بهدف واحد فقط وهو التتويج باللقب، والتأكيد على أن لا يوجد هناك مباراة سهلة فجميع المباريات صعبة.





من وجهة نظرك ما هي العوامل التي تساعد في نجاح البطولة؟

هناك عوامل كثيرة منها الملاعب والجماهير والتنظيم الذي ظهر واضحا منذ حفل القرعة والذي أقيم تحت سفح الأهرامات وأوصل رسالة للعالم بأن مصر ستنظم حدث رائع، بجانب ما تقوم به اللجنة المنظمة من عمل قوي داخل الاستادات سواء الملاعب الذي تقام عليها المباريات أو التي ستجرى عليها التدريبات والفنادق التي ستحتض الفرق وأعتقد بأن البطولة ستكون فرصة قوية لتنشيط السياحة في بلادنا وأهلا بإفريقيا في مصر.





كيف رأيت اختيارات الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أجيري للقائمة؟

الاختيارات هي حق أصيل للجهاز الفني لأنه في النهاية هو من سيحاسي سواء حقق الهدف أو لم يحقق.





البعض يرى أن هناك مجموعة من اللاعبين ظُلموا بعدم انضمامهم للمنتخب.. تعليقك؟

هذا جزء طبيعي من كرة القدم قد يقوم المدرب باستبعاد لاعب أو اختيار الأخر دون رغبة البعض لكن للجهاز رؤية معينة في الأخر هو اللي ها يتحاسب عليها.





من وجهة نظرك.. من يستحق الانضمام للمنتخب ولم يختاره الجهاز الفني؟

هناك مجموعة ظهرت بشكل مميز مع فرقها في الدوري هذا الموسم فمحمد عواد قدم مستوى رائع مع فريق الوحدة السعودي وكان يستحق التواجد، كما أن عبد الله جمعة ساهم بشكل كبير في فوز الزمالك بالكونفدرالية، وربما مسألة استبعاده من القائمة تخص طريقة اللعب، كما يمكن للجهاز أن يكون له بعض الملاحظات الفنية التي لا يعلمها إلا هو.





البعض يطلق على منتخب مصر بمصطلح "منتخب صلاح" هل تتفق؟

وما المانع في ذلك وليس عيبا أن يكون لدينا نجم كبير أصبح يصارع على لقب الأفضل في العالم، فالبرتغال تعول على كريستيانو رونالدو، والأرجنتين تعتمد على ميسي، كما أن زملائه في المنتخب مقتنعين بأنه قادر على حمل الفريق، نتمنى أن يكون لدينا 50 صلاح في منتخب مصر.





ما شعورك بعد انضمام أحمد علي مهاجم فريقك للمنتخب؟

كمدرب لفريق المقاولون العرب سعيد جدا بانضمامه وكان نفسي يكون طاهر محمد طاهر موجود لكن الإصابة، والحمد لله كنا عنصر مساعد يكون أحمد علي هداف للدوري والحمد لله على وجوده في المنتخب.





هل تتوقع أن يقود هجوم المنتخب في أمم إفريقيا؟

المباراتين الوديتين سيحددان بشكل كبير من سيكون له دور في تشكيل الفريق وأتمنى أن يكون أحمد علي هو المهاجم الأساسي للمنتخب لأنه الأجهز.





لنعود إلى الوراء قليلاً.. ما هي ذكرياتك مع أمم إفريقيا؟

ماليش حظ في هذه البطولة، ففي نسخة 2004 والتي أقيمت في تونس لم أشارك وكنت على مقاعد البدلاء وخرجنا من الدور الأول، أما في عام 2006 تعرضت لإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركتي مع الأهلي في كأس العالم للأندية وكان هناك محاولات مكثفة من الجهاز الطبي للمنتخب للحاقي بالبطولة لكن لم أتمكن من ذلك.





لو طلبنا منك أن تضع تشكيل منتخب مصر في البطولة.. كيف سيكون؟

أحمد الشناوي وأحمد المحمدي وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأيمن أشرف وطارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمد تريزيجيه ومحمد صلاح وأحمد علي.





لننتقل إلى جزئية أخرى من حوارنا.. ما سر التحول الكبير في نتائج المقاولون العرب بعد توليك المهمة؟

توفيق الله عز وجل، والاستقرار داخل النادي بجانب وضعنا أيدينا على نقاط الضعف في الفريق ونجحنا في معالجتها.





من وجهة نظرك.. من أفضل لاعب ومدرب في الدوري هذا الموسم؟

كينو لاعب بيراميدز، و"عاجبي" مدرب وادي دجلة تاكيس جونياس لأنه ثبت على فكره كما أن هناك عوامل ساعدته وهي استقرار النادي والثقة التي منحتها له إدارة وادي دجلة ونجاحه في إيصال فكر للاعبي فريقه بعد ما كان مرشحا للهبوط.





من سيتوج بلقب الدوري؟

الأهلي





ما هي طموحاتك في الموسم المقبل؟

أن نضع فريق المقاولون العرب في مكانته التي يستحقها وأن نكون ضمن فرق المربع الذهبي.





في النهاية.. نشكرك على هذا الحوار الشيق؟

شكرا لكم ولجميع قراء موقع الفجر.



