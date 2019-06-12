تعرف على تفاصيل اجتماع "اقتراحات وشكاوى النواب" اليوم

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وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي الاقتراح برغبة المُقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن تعديل المادة 165 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وأوصت الحكومة باتخاذ اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية في ضوء التعديل المقترح.



وجاء نص التعديل المقترح كالتالي:"علي عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصة، وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه إبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع، ويجوز لأي عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار أن ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية فى حالة التصويت العلني فقط، ولا تكون الإنابة إلا لعضو واحد فقط، أما في حالات التصويت السري في اختيار رئيس وأعضاء الاتحاد أو سحب الثقة منهم فلا يجوز الاعتداد بأي إنابة ولا يجوز للعضو أن ينيب عنه آخر".



كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن إضافة قسم بحثى للهندسة الطبية إلى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ووافقت اللجنة على اقتراحات برلمانية بشأن إنشاء عدد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وشملت الموافقات على الاقتراحات البرلمانية، المُقدم من النائبة سهير الحادي بشأن إنشاء مكتب بريد دوينة، بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، والاقتراح المقدم من النائبة سحر عتمان بشأن بناء مكتب بريد قرية قشا بمشتول السوق بمحافظة الشرقية، فيما تم تأجيل الاقتراح المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية عزبة السكن وقرية طنبوها وقرية أورمان بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، لحين حضور النائب.



كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هانم حسن أبو الوفا، بشأن تزويد المخصصات المالية للمرحلة الإستكمالية لمحطة مياه على باشا – مركز مطاى – محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد ناجح، بشأن إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية كفر دميرة القديم – مركز طلخا – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بعزبتى محمد بيه، وأبو حسانين التابعتين لقرية المحمودية مركز سمسطا – محافظة بنى سويف، كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن إقامة محطات رفع صرف صحى لبعض القرى بمدينة القوصية – محافظة أسيوط، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن إقامة مرفق مياه الجلاء بقرية الجلاء – محافظة الإسكندرية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد أحمد زايد، بشأن ربط عزبة الحرايرى بمدينة سمنود، منطقة مدرسة (فاكو) على محطة الصرف الصحى بمدينة سمنود – محافظة الغربية.



ووافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن سيد خليل، بشأن إنارة وتوصيل المرافق لمداخل السباعية والغنيمة والكرابلة التابعين لمركز أدفو، بمحافظة أسوان، ووافقت اللجنة علي الاقتراح المُقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن فتح مأمورية قضائية بمركز الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد.



ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال إجتماعها، علي الاقتراح المقدم من النائب محمد الزاهد بشأن إنشاء محكمة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

