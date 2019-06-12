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مد أجل النطق بالحكم على 15 متهما بـ"التعدي على ضباط البدرشين" لـ14 يوليو

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 04:39 م
مد أجل النطق بالحكم على 15 متهما بـالتعدي على ضباط البدرشين لـ14 يوليو
صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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قررت محكمة الجيزة المنعقدة بمجمع المخاكم بالتجمع الخامس، مد أجل النطق بالحكم بجلسة محاكمة 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين لجلسة 14 يوليو المقبل لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهمين "غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامي سيد"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.

وكما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
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