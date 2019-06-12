برلماني: المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد فريد من نوعه

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قال النائب ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، يعد منتدى فريد من نوع، ويأتي بتوقيت هام للغاية بعد ظهور عدد كبير من المشكلات المرتبطة بقضايا الفساد في القارة الإفريقية.



وأوضح دسوقي، أن المنتدى فرصة لنقل تجربة مصر منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في مصر عام ٢٠١٤، والتي أدت إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد لعام ٢٠١٨، بنحو ١٢ مركزا، مؤكدًا أن محاربة الفساد تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية واتخذت العديد من الإجراءات لمواجهته، من خلال تفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وتطويرها وإنشاء منظومة شكاوي موحدة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى ميكنة عدد كبير من الخدمات الجماهيرية، وتطبيق سياسة التدوير الوظيفي للوظائف الأكثر عرضة للفساد، مع خلق منظومة متكاملة لتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية.



وأشار النائب البرلماني، إلى أن هذا المنتدى سيخرج بنتائج إيجابية لمصر وللدول الأفريقية، لافتا إلى أن مصر حريصة على تبادل الخبرات مع دول افريقيا وأن تكون علاقتها معها قوية.