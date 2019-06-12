"قُتل 17 عاملا بداخله".. "النقض" تؤيد أحكام الإعدام على 4 متهمين بحريق ملهى العجوزة

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 4 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بحرق ملهي العجوزة علي حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات وأيدت أحكام الإعدام بحق المتهمين.





وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، قضت بإعدام 4 متهمين لاتهامهم بحرق "ملهى الصياد" الذي أسفر عن مقتل 17 عاملا بداخله.



