الأهلي يدعم معلول في أزمته مع المنتخب

حرص النادي الأهلي على دعم لاعبه علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، بعدما تم استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب تونس التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا الشهر الجاري بالقاهرة.









وغرد النادي الأحمر عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" صورة لمعلول وكتب عليها :"أنت الأفضل دائما".









وكان الفرنسي ألان جيريس قد استبعد معلول من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا، على خلفية خلاف بينه وبين ظهير أيسر الأهلي، وضم كريم العواضي بديلا له.



