الشباب فى طريقه لحسم صفقة هداف الدوري التركي

يقترب نادي الشباب السعودي من خطف خدمات هداف الدوري التركي خلال نافذة سوق الانتقالات الصيفية الحالية وذلك لتدعيم صفوف الليوث للموسم الجديد 2019/2020.





وأوضحت صحيفة “sabah” التركية، أن مسؤولي نادي الشباب السعودي سوف يصلون إلى إسطنبول خلال الأسبوع المقبل لمناقشة موضوع التعاقد مع مهاجم جالطة سراي التركي الدولي السنغالي مباي دياني.





وذكرت الصحيفة أن مباي لديه عرضين بما يوازي “99 مليون ليرة تركية” مشيرةً إلى أن العرض الأول الجاد الذي وصل إلى اللاعب هو من الشباب السعودي.





كما أشارت الصحيفة التركية أن نادي جالطة سراي لا يمانع بيع مهاجمه السنغالي ولكن بما لا يقل عن 15 مليون يورو “99 مليون ليرة”.

الجدير بالذكر أن مباي هو هداف الدوري التركي في الموسم المنصرم فقد سجل 30 هدفاً لينفرد بصدارة قائمة الهدافين، وله 3 تمريرات حاسمة وذلك خلال مشاركته في 29 مباراة.





مباي دياني سبق له اللعب في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في عام 2013 كما لعب مع الشباب السعودي في الفترة من 2014 لـ2015 ولم ينع إدارة الليوث ورحل بعد ذلك.



