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لحين انتهاء التحقيقات.. وقف صرف مكافآت فريق كرة القدم الفائز بالألعاب الرمضانية في الوادي الجديد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:06 م
لحين انتهاء التحقيقات.. وقف صرف مكافآت فريق كرة القدم الفائز بالألعاب الرمضانية في الوادي الجديد
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هدير محمود
 
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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وقف صرف مكافآت فريق كرة القدم الفائز ببطولة نهائي الألعاب الرمضانية، التي أقيمت بمحافظة الأسكندرية، وكذلك وقف مدير مركز شباب الزهور بالخارجة، لحين انتهاء التحقيقات وذلك علي خلفية ما أثير حول وجود شبهة تزوير بهذه الواقعة.

كان المحافظ قد أحال الواقعة الي جهات التحقيق المختصة للتحقيق الفوري والعاجل، مؤكدًا علي أنه لا تستر علي أي فساد وإذا ثبت وجود خطأ سيتم محاسبة المسئول وفقا للقوانين واللوائح.
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