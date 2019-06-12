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عاجل.. محمد صلاح يظهر في معسكر المنتخب بتيشيرت "بلاي بوي" (صور)

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:47 م
عاجل.. محمد صلاح يظهر في معسكر المنتخب بتيشيرت بلاي بوي (صور)
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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انضم محمد صلاح صباح اليوم إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر بداية من يوم 21 يونيو الجاري.

 

وظهر محمد صلاح مرتديًا تيشيرت على شعار بلاي بوي إذ كُتب عليه عبارة "بلاي بوي بروجيكت" بأحرف معكوسة وهو شعار مجلة بلاي بوي الإباحية الذي كان قد أثار الجدل لمجلة ولكن صلاح أعلن أن ذلك يشير إلى أنه ضد الموقع والمجلة.

 

ويخوض محمد صلاح التدريب المسائي اليوم مع منتخب مصر استعدادًا لأمم إفريقيا 2019.

 

عاجل.. محمد صلاح يظهر في معسكر المنتخب بتيشيرت "بلاي بوي" (صور)
عاجل.. محمد صلاح يظهر في معسكر المنتخب بتيشيرت "بلاي بوي" (صور)
عاجل.. محمد صلاح يظهر في معسكر المنتخب بتيشيرت "بلاي بوي" (صور)
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