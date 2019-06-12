ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول قرار مع محمد صلاح بعد انضمامه لمعسكر المنتخب

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:42 م
أول قرار مع محمد صلاح بعد انضمامه لمعسكر المنتخب
محمد صلاح
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
يخضع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منتخب مصر لبرنامج بدني مكثف لاستعادة لياقته الفنية والبدنية.


ووصل محمد صلاح للانضمام إلى المعسكر الوطني صباح اليوم، عقب نهاية الإجازة التي حصل عليها من المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، قبل الاستعداد للأمم الإفريقية.


ويأتي خضوع اللاعب للبرنامج البدني، حسب تعليمات الجهاز الفني استعدادصا للدفع به خلال المباراة الودية الثانية أمام غينيا والمحدد لها مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب.


ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح في التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة تنزانيا، مساء غدٍ الخميس على ملعب برج العرب، والتي سيغيب عن خوضها اللاعب بشكل كبير، لعدم خوضه اي تدريبات مع الفراعنة.


ويستعد منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر محمد صلاح ليفربول خافيير اجيري امم افريقيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي