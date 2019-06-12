أول قرار مع محمد صلاح بعد انضمامه لمعسكر المنتخب
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:42 م
محمد الصو
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يخضع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي منتخب مصر لبرنامج بدني مكثف لاستعادة لياقته الفنية والبدنية.
ووصل محمد صلاح للانضمام إلى المعسكر الوطني صباح اليوم، عقب نهاية الإجازة التي حصل عليها من المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، قبل الاستعداد للأمم الإفريقية.
ويأتي خضوع اللاعب للبرنامج البدني، حسب تعليمات الجهاز الفني استعدادصا للدفع به خلال المباراة الودية الثانية أمام غينيا والمحدد لها مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب.
ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح في التدريبات مع منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة تنزانيا، مساء غدٍ الخميس على ملعب برج العرب، والتي سيغيب عن خوضها اللاعب بشكل كبير، لعدم خوضه اي تدريبات مع الفراعنة.
ويستعد منتخب مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
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