عاجل .. ارتفاع جرام الذهب 9 جنيهات في سوق الصاغة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 01:40 م
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عاودت اسعار الذهب ارتفاعها في سوق الصاغة المصري اليوم الأربعاء 12-6-2019 وذلك بعد تراجعها خلال تعاملات اليومين الماضيين، حيث ارتفع العيار بنحو 9 جنيها للأعيرة الأكثر تداولًا في السوق المصري وجاءت اسعار اعيرة الذهب المختلفة على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم فى مصر
سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام.
سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام.
سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 5008 جنيهات.
أوقية الذهب 1336 دولارا.
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