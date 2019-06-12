بعد نجاح "هوجان" محمد إمام يفاجئ جمهوره بفليم جديد الفترة المقبلة





نشر محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، صورة له وهو يوقع عقد فيلمه الجديد، مع شركة "سينرجى فيلميز"، بحضور المنتج أحمد بدوى المشرف العام على الانتاج، والمنتج يوسف الطاهر.









وعلق إمام على الصورة : "إن شاء الله فيلم مفاجأة..مع مخرج عملاق، في حدوتة ماتعملش زيها قبل كده، مع المنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي".









ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثالث على التوالى لمحمد إمام، وشركة سينرجى فى السينما بعد "لص بغداد" والمقرر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة و"ليلة هنا وسرور" الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر 2018.









وجدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد"، تم تصوير جزء من مشاهده قبل انشغال أبطاله بدراما رمضان الماضى، وهو بطولة محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجى فيلمز.



