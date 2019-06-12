"السيسي": آفة الفساد تعد أحد المعوقات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مكافحة الفساد أصبح يحتل مرتبة متقدمة وبات
يحتاج لتكاتف جهودنا جميعًا في المجالات التشريعية والسياسية والقضائية والرقابية،
لمكافحة آفة الفساد التى تنخر في اقتصاديات الدول، وتعد أحد المعوقات الأساسية لتحقيق
التنمية المستدامة.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة
الفساد، اليوم الأربعاء، أن الموارد التي تفقد القارة الأفريقية جراء الفساد أحد الأسباب
الرئيسية للتراجع في مقوماتها الاقتصادية.
هذا وتستضيف مدينة السلام «شرم الشيخ»، المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي
بدأت فعالياته اليوم الأربعاء 12 يونيو، ولمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،
والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، ويشارك في تنظيمه عدد من الوزارات والجهات والهيئات
الرقابية.
ويشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة
الفساد والكسب غير المشرع والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية، و200 مسئول رفيع المستوى.
ويأتي المنتدى بمبادرة مصرية تعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها
الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة.
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