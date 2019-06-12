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رد مفاجئ من ريال مدريد على بيع خاميس

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:57 ص
رد مفاجئ من ريال مدريد على بيع خاميس
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طلب كارلو أنشيلوتي مدرب نادي نابولي الإيطالي التعاقد مع الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي القادم.



وتقدم بالفعل نادي الجنوب الإيطالي بعرض للريال للحصول على خدمات لاعبه لكن ذلك العرض تم رفضه من قبل الميرنجي بحسب ما ذكرته صحيفة جازيتا ديلو سبورت، حيث ان نادي العاصمة الإسبانية مدريد يريد الحصول على 50 مليون على الأقل من خلف بيع خاميس.



وكان عرض نابولي عبارة عن إعارة وهو ما يرفضه فلورنتينو بيريز رئيس الريال، وكان رودريجيز قد قضى آخر موسمين معراً للعملاق الألماني بايرن ميونيخ وفشل النادي البافاري في تفعيل بند الشراء النهائي مقابل 45 مليون يورو ليعود صانع الألعاب لفريقه السابق.



ويسعى اللاعب للانتقال للدوري الإيطالي للعمل تحت قيادة أنشيلوتي من جديد بعد عمل الثنائي في ريال مدريد قبل عدة مواسم.


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