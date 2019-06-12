مؤشر دبي يخسر 22.2 نقطة بمستهل جلسة الأربعاء





تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% خاسرا 22.28 نقطة ليصل إلى مستوى 2653.11 نقطة.





وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 99.7 مليون سهم محققة ما قيمته 90.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1288 صفقة ل32 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 20 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.45%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.24%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.72%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 13.28%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف السلام السودان بنسبة 9.09%، ثم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 8.85%.



