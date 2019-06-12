ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حارس ريال مدريد يغادر الغردقة بعد قضاء إجازته

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:53 ص
حارس ريال مدريد يغادر الغردقة بعد قضاء إجازته
كيلور نافاس
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
غادر صباح اليوم الأربعاء، كيلور نافاس، حارس مرمى، نادي ريال مدريد الإسباني، من مطار الغردقة الدولي الي العاصمة الإسبانية مدريد، بصحبة أسرته، ورجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية الإستثمار السياحى بالبحر الأحمر.


وكان نافاس قد وصل إلى مدينة الغردقة، السبت الماضى، بصحبة أسرته لقضاء إجازته السنوية، في مدينة الغردقة، في ضيافة رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة. 


وأعجب نافاس خلال زيارته للغردقة وطبيعتها وجوها وخاصة عندما قام برحلة بحرية لجزيرة الجفتون وزار عدة فنادق سياحية بالمدينة.


ودعا حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى أصدقاءه لزيارة شواطئ مدينة الغردقة الذي وصفها بالخلابة والساحرة. 


وصرح رجل الأعمال كامل ابو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن زيارة حارس مرمي ريال مدريد للغردقة هدفها الأساسي تنشيط السياحة بين معجبيه حول العالم.


Advertisements
المزيد عن: كيلور نافاس زيارة حارس ريال مدريد حارس مرمى فريق ريال مدريد الغردقة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب - أساسي
x
18:30
غامبيا - أساسي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى 2018/2019
اتحاد بن قردان
x
16:00
الترجي الرياضي