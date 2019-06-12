حارس ريال مدريد يغادر الغردقة بعد قضاء إجازته
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:53 ص
محمد طه
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غادر صباح اليوم الأربعاء، كيلور نافاس، حارس مرمى، نادي ريال مدريد الإسباني، من مطار الغردقة الدولي الي العاصمة الإسبانية مدريد، بصحبة أسرته، ورجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية الإستثمار السياحى بالبحر الأحمر.
وكان نافاس قد وصل إلى مدينة الغردقة، السبت الماضى، بصحبة أسرته لقضاء إجازته السنوية، في مدينة الغردقة، في ضيافة رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة.
وأعجب نافاس خلال زيارته للغردقة وطبيعتها وجوها وخاصة عندما قام برحلة بحرية لجزيرة الجفتون وزار عدة فنادق سياحية بالمدينة.
ودعا حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى أصدقاءه لزيارة شواطئ مدينة الغردقة الذي وصفها بالخلابة والساحرة.
وكان نافاس قد وصل إلى مدينة الغردقة، السبت الماضى، بصحبة أسرته لقضاء إجازته السنوية، في مدينة الغردقة، في ضيافة رجل الأعمال كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالغردقة.
وأعجب نافاس خلال زيارته للغردقة وطبيعتها وجوها وخاصة عندما قام برحلة بحرية لجزيرة الجفتون وزار عدة فنادق سياحية بالمدينة.
ودعا حارس مرمى فريق ريال مدريد الاسبانى أصدقاءه لزيارة شواطئ مدينة الغردقة الذي وصفها بالخلابة والساحرة.
وصرح رجل الأعمال كامل ابو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن زيارة حارس مرمي ريال مدريد للغردقة هدفها الأساسي تنشيط السياحة بين معجبيه حول العالم.
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