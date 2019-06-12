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"السيسي" يلتقط صورة تذكارية مع حضور المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:48 ص
السيسي يلتقط صورة تذكارية مع حضور المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد
صورة من الحدث
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رقية جمال
 
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التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع حضور المنتدي الأفريقي الأول لمكافحة الفساد.

هذا وتستضيف مدينة السلام «شرم الشيخ»، المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي تبدأ فعالياته اليوم الأربعاء 12 يونيو، ولمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، ويشارك في تنظيمه عدد من الوزارات والجهات والهيئات الرقابية. 

ويشارك في المنتدى وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد والكسب غير المشرع والمركزي للمحاسبات بالدول الأفريقية، و200 مسئول رفيع المستوى.

ويأتي المنتدى بمبادرة مصرية تعكس الاستعداد المصري للتعاون ونقل الخبرات لأشقائها الأفارقة في هذا المجال الذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة.

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