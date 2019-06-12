تعليم البحر الأحمر: مجموع القبول في الثانوية العامة 205 درجة





أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عن مجموع قبول الدرجات بالثانوية العامة بواقع 205 درجة، وذلك بجميع الإدارات التعليمية، عدا مرسى علم والشلاتين وحلايب، الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة فيها 140 درجة، بشرط الحصول الإعدادية من تلك الإدارات.وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فى بيان لها: أما بالنسية للمدارس الثانوية الرسمية والخاصة، يتم القبول طبقا للشروط الخاصة بالقرار الوزارى رقم 285 وتعديلاته مع الالتزام بالكثافة المقررة.كذلك أكدت أن درجات القبول فى التجارة 5 سنوات 200 وفصول البترول من مجموع درجات 260، وفصل الالكترونيات من 220، والتبريد والتكييف 220 وذلك فى مدينة غارب، وتخصص فنى تركيبات طاقة للبنات بالغردقة من 210 درجة.