بث مباشر.. الرئيس يشارك في المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:39 ص
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يشارك اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، في افتتاح أعمال المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى تستمر أعماله لمدة يومين.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، فى يناير العام الماضى 2018، أثناء مشاركته فى القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه فى مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الافريقى.
وأضاف أن المبادرة تهدف إلى عقد المنتدى الأول من نوعه فى مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الإفريقى، وليمثل المنتدى ملتقى مستدامًا للحوار بين دول القارة السمراء لتبادل المعلومات، والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد تفعيلاً للالتزامات القارية والدولية، ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومى الأفريقى فى هذا المجال.
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