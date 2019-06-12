بث مباشر.. الرئيس يشارك في المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد

يشارك اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، في افتتاح أعمال المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، والذى تستمر أعماله لمدة يومين.





وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، فى يناير العام الماضى 2018، أثناء مشاركته فى القمة الأفريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه فى مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الافريقى.



