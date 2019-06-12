الإكوادور ترفض تسليم أمريكا متهماً بالاحتيال على مؤسس فيس بوك
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:36 ص
وكالات
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رفضت الإكوادور، الثلاثاء، طلباً أمريكياً بتسليم بول سيغليا، المتهم في الولايات المتحدة بمحاولة الاحتيال على مؤسس فيس بوك، مارك زوكربيرغ.
ونشر محامي سيغليا، روبرتو كالديرون، على
موقع تويتر، أمراً صادراً عن القاضية بولينا أغيري من محكمة العدل الوطنية، يؤكد القرار
ويقضي بالإفراج عن سيغليا.
وشكر سيغليا ، لدى إطلاق سراحه، الرئيس
الإكوادوري لينين مورينو وقال: "هذه لحظة لا تصدق".
ويُتهم الأمريكي سيغليا، في بلاده بالاحتيال
عبر البريد الإلكتروني والإنترنت، وعقوبة كلا منها القصوى السجن 20 عاماً، إذا أدين.
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