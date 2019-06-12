إصابة عامل بـ"رش خرطوش" على يد طالب في بنها

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ألقت مباحث القليوبية، القبض على طالب لقيامه بإصابة عامل بطلق نارى بدائرة قسم أول بنها تم التحفظ على السلاح النارى والمتهم وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، اخطارا من مستشفي بنها الجامعي باستقبالها المدعو "م. م" 56 سنة، عامل مقيم دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن والصدر.



وتم اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو"م. م" 26 سنة، طالب، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة فرد خرطوش محلى الصنع وطلقه من ذات العيار، وتم التحفظ عليه.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن تلك ذالك المحضر رقم 4258 جنح قسم شرطة أول بنها لسنة 2019، وتولت النيابة التحقيق.





