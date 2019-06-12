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صفاقس : بسبب خلافات عائلية زوج يطعن زوجته ب 17 طعنة

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:11 ص
صفاقس : بسبب خلافات عائلية زوج يطعن زوجته ب 17 طعنة
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محمد وليد الجموسي
 
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تعرّضت امرأة (عمرها 31 سنة) إلى الطعن بواسطة آلة حادّة “سكين” (17 طعنة بأماكن مختلفة من جسدها) من قبل زوجها (عمره 30 سنة قاطن الجهة)، و قد تمّ إجراء حملة تمشيط بمحيط المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس حيث أمكن ضبط الجاني بصدد التأكّد من وفاة زوجته علما أنه تمّ إخضاعها لعمليّة جراحيّة وحالتها مستقرّة.
بالتحرّي معه إعترف باعتدائه على زوجته بالطعن نتيجة خلافات عائليّة كما أمكن حجز أداة الجريمة بمنزله.
بمراجعة النيابة العموميّة أذنت بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها “محاولة قتل نفس بشريّة مع سابقيّة الاضمار”.
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