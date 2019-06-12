الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم مساعدات إيوائية وإغاثية لمخيم النازحين في لحج

يواصل الهلال الاحمر الاماراتي تقديم مساعدات إيوائية وإغاثية للنازحين في مخيم الشوكاني بمنطقة الرباط في محافطة لحج .

وذلك ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي اطلقتها دولة الإمارات لإغاثة متضرري السيول في عدن ولحج .

وقامت الفرق التطوعية التابعة للهلال الاحمر الاماراتي لليوم الثاني بتوزيع الخيام للنازحين ومساعدتهم في تركيبها إضافة إلى تقديم السلل الغدائية حيث تسببت الرياح والأمطار بإتلاف وضرر الخيام والاحتياجات الأساسية .

وأعرب عدد من النازحين عن سعادتهم وامتنانهم بهذه اللفتة الكريمة من هلال الإمارات ، معبرين عن شكرهم لدولة الإمارات حكومة وشعب على جهودهم الدائمة ولكل من يساعدهم ويساندهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها جراء تشريدهم من مساكنهم من قبل جماعة الحوثي ، إضافة إلى تضررهم جراء أحداث المناخ والأمطار والرياح .