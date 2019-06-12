الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم مساعدات إيوائية وإغاثية لمخيم النازحين في لحج
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:02 ص
وكالات
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يواصل الهلال
الاحمر الاماراتي تقديم مساعدات إيوائية وإغاثية للنازحين في مخيم الشوكاني بمنطقة
الرباط في محافطة لحج .
وذلك ضمن حملة
الاستجابة العاجلة التي اطلقتها دولة الإمارات لإغاثة متضرري السيول في عدن ولحج .
وقامت الفرق التطوعية
التابعة للهلال الاحمر الاماراتي لليوم الثاني بتوزيع الخيام للنازحين ومساعدتهم في
تركيبها إضافة إلى تقديم السلل الغدائية حيث تسببت الرياح والأمطار بإتلاف وضرر الخيام
والاحتياجات الأساسية .
وأعرب عدد من النازحين
عن سعادتهم وامتنانهم بهذه اللفتة الكريمة من هلال الإمارات ، معبرين عن شكرهم لدولة
الإمارات حكومة وشعب على جهودهم الدائمة ولكل من يساعدهم ويساندهم في ظل الأوضاع الصعبة
التي يعيشونها جراء تشريدهم من مساكنهم من قبل جماعة الحوثي ، إضافة إلى تضررهم جراء
أحداث المناخ والأمطار والرياح .
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