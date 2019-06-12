رفع 1593 حالة إشغال طريق بالجيزة

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة مكبرة بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمرور، والأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام والمخالفات المرورية وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكز ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع.





وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الدقي، شارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية، العمرانية، المنطقة الأثرية، الهرم، العجوزة، جنوب الجيزة، قطاع أكتوبر، مركز العياط.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط561 كرسى متنوع – 2 تروسيكل – 13 قائم حديد – 44 ترابيزة – 88 إستاند – 26 ثلاجه – 99 طقطوقة – 22 عربة يد – 40 ميزان – 9 تابلوه خشب – 32 شمسية – 22 كنبه – 6 تانده – 52 محضر إشغال – فرش خردوات – 25 إسطوانة غاز – 12 تروللى – 47 محضر إشغال – 20 محضر تنظيم – 2 بنك خشب – 3 كوريك – 58 عرق خشب – 2 مدرج خشب – 35 قلب شيشة – 70 أوتاد حديدية – 9 كرتونة مياة – 18 لافتة إعلانات – 7 غورزة شاى – 5 قرار غلق – 2 مروحة حائط – 5 مفرش سرير – 2 خزان مياة – 6 عربه كارو – 4 دكة – 4 مدرج فاكهه – 3 جنط حديد – 5 سلم خشب – 3 فاترينة – 2 باب خشب 3 شاشة عرض – 4 قرار غلق – 5 محضر بيئه – 6 شباك ومقص – 4 مانيكان – 20 قفص وبلغ الإجمالي 1593 حالة تعديات على الطريق العام.



