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تطورات جديدة في صفقة الموسم لريال مدريد

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 07:19 ص
تطورات جديدة في صفقة الموسم لريال مدريد
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علاء خليف
 
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يكثف نادي ريال مدريد جهوده لحسم صفقة الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية إن المفاوضات الأولية التي جمعت كلا الناديين بدت سلبية بالنسبة لريال مدريد، إذ أكدت إدارة الشياطين الحمر أنها لن تفرط في بوجبا، نظرا لكونه حجر الزاوية بمشروع المدرب أولي جونار سولسكاير.

وأضافت الصحيفة الاسبانية أن أحد مسؤولي ريال مدريد تواصل مع إدارة مانشستر وسألها عن قيمة اللاعب، لكنها امتنعت عن الإدلاء بأي تفاصيل مالية "لأنها ليست لديها أي نية تتعلق برحيله عن إنجلترا هذا الصيف".

وأصبح السبيل الوحيد لإتمام الصفقة في حال رفض مانشستر يونايتد التفريط في اللاعب، هو إقناع بوجبا بتقديم طلب رحيله عن "أولد ترافورد"، ووضع مسؤولي النادي الإنجليزي أمام الأمر الواقع.
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