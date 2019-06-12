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شاهد.. طبيب مصري يقع ضحية للنصب في السعودية

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 06:40 ص
شاهد.. طبيب مصري يقع ضحية للنصب في السعودية
الإعلامي طارق علام
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نعيم يوسف
 
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عرض الإعلامي طارق علام، في برنامجه "هو ده"، المذاع على قناة "المحور" الفضائية، تسجيلا صوتيا لطبيب مصري تعرض لعملية نصب أثناء تواجده بالمملكة العربية السعودية.

وقال الطبيب في التسجيل الصوتي، إن حياته تدمرت بالكامل نتيجة تعرضه لعملية نصب من خلال شركة تأمين وهمية نصبت على الناس من خلاله، واضطر هو أن يدفع للناس 90 ألف ريال من جيبه الخاص.


وأشار إلى أنه سلم هذه الأموال للوكيل الشرعي الخاص به، ولكنه خان الأمانة وأخذ الأموال وهرب، وأصبح غير قادر على العمل، وغير قادر على مغادرة السعودية.

وطلب الطبيب المصري الحصول على قرض حسن، لكي يسدد هذه الأموال بإشراف محامي، تحت إشراف وزارة الخارجية المصرية لكي لا يتم النصب عليه مرة أخرى.
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