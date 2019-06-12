المنتخب يكشف حقيقة تهديد محمد صلاح بالاستبعاد من أمم أفريقيا

علق إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر على الأنباء التي ترددت عن تهديد محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بالاستبعاد من صفوف المنتخب حال لم ينضم للمعسكر استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.





وقال إيهاب لهيطة في تصريحات تليفزيونية إن ما تم تداوله عن تهديد محمد صلاح أمر لم يحدث على الإطلاق.





وأضاف لهيطة :" إجازة محمد صلاح متفق عليها مع خافيير أجيري واللاعب سوف ينضم لمعسكر المنتخب خلال ساعات".