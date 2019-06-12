الترجي التونسي يتلقى ضربة موجعة





تلقى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، ضربة موجعة بعدما أكدت تقارير صحفية تونسية غيابه عن صفوف الفريق لنهاية الموسم.





وكشفت الفحوصات الطبية للنيجيري جونيور لوكوسا مهاجم الترجي، عن غيابه لمدة لاتقل عن 6 أشهر، إثر الإصابة التي تعرض لها في مباراة الترجي أمام شبيبة القيروان.





وذكر النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن لوكوسا يعاني من إصابة على مستوى الغضروف المفصلي الداخلي، والرباط الصليبي الأمامي، الأمر الذي سيبعده عن الملاعب طويلاً".





وبذلك لن يتمكن اللاعب من اللحاق بمباراة الجولة الأخيرة بالدوري، وبنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، والذي قرر الاتحاد الأفريقي إعادته عقب نهاية بطولة أمم أفريقيا.