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عبدالجليل مستشارا فنيا لنادى دكرنس الرياضي

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:22 ص
عبدالجليل مستشارا فنيا لنادى دكرنس الرياضي
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هيثم حبيب
 
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أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة الخضر إبراهيم عن تعيين حمدينو عبدالجليل مستشارا فنيا لنادى دكرنس الرياضى.

وكان حمدينو عبدالجليل قد تولى الإشراف على الكرة بالفريق الأول بدءا من دورة الترقى بالموسم الماضى والذى إختتمه الفريق بالتأهل لدورى القسم الثانى.

سبق له تولي منصب المشرف العام على قطاع الناشئين وعمل أيضا مديرا فنيا للفريق الأول سابقا ونجح فى قيادة الفريق للعودة لدورى القسم الثانى قبل ستة مواسم.

كما أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس خلال إجتماعه الذى إختتم فى وقت متأخر من مساء الأمس عن البدء فى أعمال الصيانة الدورية للملعب الرئيسى بالنادى إستعدادا لبدء فترة الإعداد للموسم المقبل.
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