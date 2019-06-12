مصطفى وزيري: صالة "كريستيز" تعلن عرض 32 قطعة أثرية للبيع ونعمل على استردادها
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 03:03 ص
نعيم يوسف
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن هناك إدارة في المجلس تسمى "إدارة الأثار المستردة"، تقوم برصد ومتابعة وملاحقة أي قطعة أثار مسروقة في أي مزاد بمختلف بلاد العالم.
وأضاف "وزيري"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن صالة "كريستيز" أعلنت عن عرض 32 قطعة أثرية للبيع في يوم 3 و4 يوليو المقبل، وأن هذه القطع من الآثار المصرية، ومن بينها تمثال الإله آمون في شكل "توت عنخ آمون".
وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنهم يدعون خروج التمثال من مصر خلال فترة الستينات، وتم عرضه من قبل في أسبانيا وألمانيا.
وأوضح أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لكي يتم وقف بيع القطع الأثرية، وطلب مستندات الملكية الخاصة بهم، وتم مخاطبة اليونسكو لدعم وزارة الخارجية في المطالبة بهذه القطع الأثرية، وتم مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لعودة الأثار.
ولفت إلى أن هذه القطع الأثرية عبارة عن تماثيل خشبية والتمثال الشهير للإله أمون، وبعض الأواني الفخارية، والحجرية، مشيرا إلى أنه في فترة الستينات لم يكن هناك قانون يمنع بيع الأثار.
وأضاف "وزيري"، في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن صالة "كريستيز" أعلنت عن عرض 32 قطعة أثرية للبيع في يوم 3 و4 يوليو المقبل، وأن هذه القطع من الآثار المصرية، ومن بينها تمثال الإله آمون في شكل "توت عنخ آمون".
وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أنهم يدعون خروج التمثال من مصر خلال فترة الستينات، وتم عرضه من قبل في أسبانيا وألمانيا.
وأوضح أنه تم مخاطبة وزارة الخارجية المصرية لكي يتم وقف بيع القطع الأثرية، وطلب مستندات الملكية الخاصة بهم، وتم مخاطبة اليونسكو لدعم وزارة الخارجية في المطالبة بهذه القطع الأثرية، وتم مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية لعودة الأثار.
ولفت إلى أن هذه القطع الأثرية عبارة عن تماثيل خشبية والتمثال الشهير للإله أمون، وبعض الأواني الفخارية، والحجرية، مشيرا إلى أنه في فترة الستينات لم يكن هناك قانون يمنع بيع الأثار.
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