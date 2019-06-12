نيابة المنيا تأمر بحبس موظف يزور شهادة ميلاد ابنه



وكان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا من الدكتور هاني اسحق شحاته مفتش صحة المنيا يتهم فيه المذكور بتزوير اوراق ثبوتية "إخطار مولود"- بحسب قانون حماية الطفل المصري لقيد المولود ونسبه لزوجته الأولى "فاطمة.ح.س" رغم أنها لم تلده بناء على تقدم شقيق الزوجة بشكوى لمكتب صحة المنيا رابع ضد نسيبه مدعيا زواجه عرفيا من "نادية.ض" حرصًا على تقاضيها معاش زوجها المتوفي

أكدت تحريات المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم شرطة المنيا صحة الواقعة وان الطفل يبلغ من العمر حاليا عام ونصف وفي حضانة جدته لأبيه.



وبسؤال زوجة المتهم انكرت نسب المولود لها كما انكرت الطبيبة تحرير إخطار الولادة المزور واتهمته بسرقة الإخطار وتزويره.



وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأمرت بضبط وإحضار الزوجه العرفية وكلفت إدارة شرطة الأحوال المدنية المختصة بتصحيح قيد المولود حرصا على حق الطفل في نسبه الحقيقي.

أمر المستشار شادي رفعت وكيل النائب العام بحبس "عمران.ع.م" 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت اليه اتهام تزوير اخطار مولود من أحد مراكز التوليد الخاصة لتزوير نسب المولود لأم غير أمه.