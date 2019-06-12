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رئيس المركز المصري للشفافية يكشف عن أهمية عقد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد في مصر

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 02:38 ص
رئيس المركز المصري للشفافية يكشف عن أهمية عقد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد في مصر
عاصم عبدالمعطي - رئيس المركز المصري للشفافية
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نعيم يوسف
 
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قال عاصم عبدالمعطي، رئيس المركز المصري للشفافية، إن أهمية عقد المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، بمصر يعني عودة أفريقيا لمصر.

وأضاف عبدالمعطي، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أننا في العقود السابقة تخلينا عن أفريقيا فتخلت عنا أفريقيا، وعقد المؤتمر بشرم الشيخ يعني الثمرة الأولى لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وشدد على أن هناك نواحي كثيرة سوف يستفيد منها المصريون من عقد المؤتمر مثل التعاون البناء بين الدول الأفريقية ومصر في مكافحة الفساد، وأن الكوادر المصرية سوف تسافر إلى أفريقيا، فضلًا عن الجانب الاقتصادي، حيث إن مصادر الثروة تتسم بالندرة في مصر، والوفرة بأفريقيا.
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